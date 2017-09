Groen licht: Foket mag na hartprobleem opnieuw voetballen

Niels Poissonnier

22/09/17 - 18u05

Fantastisch nieuws voor Thomas Foket (22). De tweevoudige Rode Duivel van AA Gent mag na een hartoperatie opnieuw aan topsport doen. Dat blijkt uit een nieuwe test bij topcardioloog Pedro Brugada.

Minstens zes maanden ging hij aan de kant staan. Maar dat was buiten Thomas Foket gerekend. Amper twee maanden na zijn hartoperatie, kreeg hij vandaag te horen dat het licht terug op groen staat om aan profvoetbal te doen. De rechtsachter, die begin juli nog een transfer naar het Italiaanse Atalanta Bergamo afgeketst zag wegens een hartprobleem, is helemaal hersteld.



Met andere woorden: eenmaal Foket conditoneel terug topfit is, mag hij in de Ghelamco Arena weer de flank afrennen. Wie weet haalt hij zo toch nog de selectie van bondscoach Roberto Martínez voor het WK in Rusland. Ook een transfer naar het buitenland behoort opnieuw tot de mogelijkheden. Kortom: niets dan goed nieuws voor Thomas Foket én AA Gent.