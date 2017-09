Stuivenberg: "Snel een serietje nodig"

Philip Kevers

Met Racing Genk en Oostende staan zaterdagavond twee play-off 1 kandidaten tegenover elkaar die minder punten oogstten dan verwacht en die nood hebben aan een overwinning.

Coach Albert Stuivenberg van Racing Genk wil voortbouwen op de uitoverwinning in de Beker in en tegen Cercle Brugge en benadrukte tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat zijn team vooral een 'serietje' nodig heeft. "We hebben geen ommekeer nodig, wel meer regelmaat. Een serietje dus, zodat we een stap vooruit kunnen zetten."



Dat gebrek aan regelmaat geldt volgens de Nederlander zowel voor bepaalde spelers als voor de ploeg. "In dat opzicht kwam de overwinning in Cercle net op tijd. Goed, we wonnen met een lucky goal. Maar daarna verzuimden we uit te lopen en hielden we zelf de tegenstrever in de match. Nu, elke overwinning is er eentje. We moeten gewoon voortbouwen op hetgeen we doen, vind ik. Op Stayen, bijvoorbeeld, zijn we goed gestart. Beter dan STVV zelfs. Maar daarna hebben we een aantal dingen laten liggen in het uitspelen van mogelijkheden. Die kleine dingen, een actie die lukt, een sneller eerste goaltje en een volgende overwinning kunnen ons snel weer op het goede spoor helpen." (lees hieronder verder)