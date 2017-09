Geraerts verbaasd na plotse ontslag bij KVO: "Heb niets gehoord van Coucke"

Tomas Taecke

22/09/17 - 13u42

© BELGA.

Zonder enige uitleg kreeg sportief coördinator bij Karel Geraerts donderdag te horen dat hij niet langer welkom is bij KV Oostende. De 35-jarige ex-voetballer reageert geschokt: "Ik kreeg nauwelijks de tijd om iets te verwezenlijken".

Zijn ontslag was voor Karel Geraerts een donderslag bij heldere hemel. Pas twee maanden na zijn aanstelling werd hij uit het niets aan de deur gezet, zonder enige uitleg voorzitter Marc Coucke: "Ik was erg geschrokken toen Luc Devroe mij de boodschap overbracht", aldus een aangeslagen Geraerts, die begin juli tijdens het oefenkamp in Wageningen als spelersbegeleider en rechterhand van de sportieve directeur werd voorgesteld. "Dit is mogelijk onze beste transfer", klonk het toen bij Coucke, die daar twee maanden later klaarblijkelijk anders over denkt: "Ik ben terechtgekomen in een groep die weinig vakantie had gekregen en meteen slechte resultaten boekte. Daarnaast was er veel stress door spelers die met een eventuele transfer in hun hoofd zaten. Op zo'n korte periode was het heel moeilijk om de boel om te gooien. De trainersstaf werkte al enkele jaren met succes samen. Voor mij kwam het erop neer om in het begin voornamelijk te observeren en te helpen waar mogelijk. Dat dit nu na twee maanden wordt stopgezet, kan ik moeilijk begrijpen. Mijn aanwezigheid en de rol die ik speel binnen de club, kunnen moeilijk in verband gebracht worden met die één op 21 in de wetenschap dat ik hier nog maar pas ben".