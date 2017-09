Football Talk: Duitse topclubs in de rij voor Dendoncker - Diaby fit voor Charleroi

De voetbalredactie

Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische clubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk (FT).

Seck loopt meer dan eender wie in Champions League Straf cijfer uit de Croky Cup. Ibrahima Seck, stofzuiger van Waasland-Beveren, liep tegen Lommel namelijk 13,21 km. Geloof ons: dat is écht veel. Ter vergelijking: op de eerste speeldag van de Champions League vorige week liep niémand meer dan Seck. "Ik heb de cijfers achteraf bewust opgevraagd bij mijn physical coach, omdat ik al merkte dat het heel veel zou zijn", aldus Philippe Clement. Al viel de T1 niet echt van zijn stoel. "Ibra zit ook in de competitie meestal tussen de 12 en 13 kilometer." (MVS) © photo news.