Waasland-Beveren gaat niet akkoord met schikkingsvoorstel Thelin

21/09/17 - 23u58 Bron: Belga

Waasland-Beveren gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van twee speeldagen schorsing dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag deed aan spits Isaac Kiese Thelin. Dat heeft clubwoordvoerder Martijn De Jonghe vanavond bevestigd.

De aanvaller van Waasland-Beveren kreeg woensdagavond in de zestiende finales van de Beker van België een rode kaart onder de neus geduwd. In de bekerconfrontatie met Lommel SK (1-2) revancheerde de Zweedse spits zich, nadat hij van Glenn Neven een stevige trap had gekregen. Scheidsrechter Wim Smet stuurde Anderlecht-huurling Thelin meteen van het veld, Neven kreeg de gele kaart.



De Geschillencommissie Profvoetbal buigt zich volgende week dinsdag (26/09) over de disciplinaire sanctie, zo bevestigde de KBVB. Komend weekend mocht Thelin sowieso spelen tegen zijn moederclub RSC Anderlecht. Door de vordering van het Bondsparket riskeerde de 25-jarige Zweed een schorsing voor de competitieduels tegen Antwerp (30/09) en AA Gent (14/10) op de negende en tiende speeldag in de Jupiler Pro League.