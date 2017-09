Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Kiese Thelin (al komt wedstrijd tegen moederclub Anderlecht niet in gevaar)

Bewerkt door: XC

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gevorderd tegen Isaac Kiese Thelin. De aanvaller van Waasland-Beveren kreeg gisteravond in de zestiende finales van de Beker van België een rode kaart onder de neus geduwd.

In de bekerconfrontatie met Lommel SK revancheerde de Zweedse spits zich, nadat hij van Glenn Neven een stevige trap had gekregen. Scheidsrechter Wim Smet stuurde Anderlecht-huurling Thelin meteen van het veld, Neven kreeg de gele kaart.



Indien Waasland-Beveren de schorsing voor Thelin aanvaardt, mist de 25-jarige Zweed de competitieduels tegen Antwerp (30/09) en AA Gent (14/10) op de negende en tiende speeldag in de Jupiler Pro League. Komend weekend mag Thelin sowieso spelen tegen zijn moederclub RSC Anderlecht. Een eventuele schorsing gaat immers pas in vanaf woensdag 27 september.