Football Talk: Geeft Coucke zijn trainer kans tot einde van seizoen? - Sterkhouder van Antwerp verlengt contract

De voetbalredactie

21/09/17 - 16u25

Dennis viert. De Nigeriaanse aanvaller was in de beker goed voor twee goals en een assist. © photo news.

Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische clubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk (FT).

Zorgen om Coopman Zulte Waregem maakt zich zorgen om Sander Coopman, die in het bekerduel op Rocourt tegen Luik zwaar getackeld werd op de enkel en met een pijnlijke grimas naar de kant moest. "Zo'n actie kan niet op een voetbalveld", foeterde Dury na afloop. "De studs van de verdediger gingen door zijn kous. (op dreef) En zijn enkel bloedde. Ik aanvaard de uitleg van Boucaut - hij volgde de bal -, maar de lijnrechter had dit moeten zien. Ik hoop dat het meevalt, want Sander is een belangrijke pion. Na die fase voetbalde mijn team met schrik." (VDVJ) Sander Coopman verlaat het veld in Luik. © belga.

Horvath ziek bij Club Brugge Na de Europese afknapper heeft Club Brugge de beker tot een hoofddoel gebombarbeerd. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat de beker nu onze Europa League is", aldus Leko. "Daarin willen we zover mogelijk raken." Leko doet het op zijn manier. In een 3-5-2 met een duidelijke keuze voor steeds dezelfde spelers. Dennis is de uitzondering die de regel bevestigt. Ook zonder een lichte blessure had Diaby plaats moeten ruimen. Terecht. Wie talent aan efficiëntie koppelt, moet altijd spelen. Met twee goals en een assist kroonde hij zich tot uitblinker. "Een extra wapen, maar ik vond hem geen topmatch spelen. Hij kan en moet beter, zeker op collectief vlak. Maar ik ben blij dat hij terug is, want we hebben matchwinnaars nodig en dat is hij." Naast Dennis verving enkel Hubert de zieke Horvath. (WDK) Dennis liet weer van zich spreken tegen Roeselare. © photo news.

"We gunnen het Custovic" In volle crisis gaf Marc Coucke vlak voor de bekerwedstrijd tekst en uitleg rond het ontslag van Yves Vanderhaeghe. Met de rug tegen de muur hoopt de preses dat het tij straks onder Adnan Custovic snel zal keren. Alvast een goedkope oplossing voor de kustploeg, maar volgens Coucke ook een heel bewuste. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt met Adnan", aldus Coucke. "Hij zal ons uiterlijk tot de interlandbreak (2 oktober, red.) depanneren. Intussen zullen we op ons gemak eerst een 'longlist' en dan een 'shortlist' samenstellen en op basis daarvan een keuze maken. 'Adi' zal er zelf ook opstaan en hopelijk hebben we onze lijst straks niet nodig. We gunnen het hem en hopen dat de resultaten de komende weken voldoende zijn. Ook al omdat we aanvaarden dat dit een overgangsjaar is, willen we hem deze kans geven." (TTV) KVO-trainer Adnan Custovic. © photo news.

Lichte blessure Hanni Geen Sofiane Hanni op het scheidsrechterblad gisteren in 't Kuipke. Neen, de nieuwe coach, Nicolás Frutos, had de Anderlecht-kapitein niet uit zijn eerste selectie geweerd. Hanni liep tijdens de laatste training in een onschuldig duel een lichte blessure op. Met de opeenvolging van wedstrijden in de komende weken wilde Frutos geen risico nemen en liet hem rusten. Mogelijk is hij dit weekend alweer inzetbaar.



Daardoor droeg tegen Westerlo Leander Dendoncker de aanvoerdersband bij Anderlecht. Een zet van de nieuwe trainer om het vertrouwen van Dendoncker op te krikken? Nicolas Frutos gaf snel duidelijkheid. "We gaan niet te veel veranderen. Hanni blijft kapitein. Hij was ook de kapitein van de ploeg die vorig seizoen kampioen werd." (MJR) © photo news.