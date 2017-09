Football Talk: Het ziet er niet goed uit voor Najar - Primeur voor Waasland-Beveren - Oude bekende wil terug naar België

Door: redactie

19/09/17 - 06u56

© afp.

Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische clubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk (FT).

Operatie of niet: Najar minstens 6 weken out Het ziet er niet goed uit voor Andy Najar (24). Zelfs als de Hondurees geen operatie aan de hamstrings ondergaat, moet hij op een revalidatie van minstens zes weken rekenen en is hij ten vroegste in november inzetbaar. De entourage van de speler wil immers vermijden dat hij nóg maar eens te snel terugkomt, net als de medische staf overigens. Het is noodzakelijk dat Najar voorzichtig opbouwt, met een aangepast schema, om zo een terugval te vermijden. Mocht een operatie toch onvermijdelijk zijn - op dit moment ziet dat er, tot opluchting van Najar, niet naar uit -, dan is de rechterflankspeler 2,5 maanden out. (PJC) Lees ook Football Talk: Enkelblessure voor Pocognoli - Asare vervangen met kniepijn



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © belga.

Chanot wil terug naar België Mogelijk een opportuniteit voor Belgische eersteklassers: Maxime Chanot (27). De Luxemburgse verdediger van New York City FC, ex-KV Kortrijk, hoopt terug te keren naar België na dit seizoen, zo valt in zijn omgeving te horen. Dat wil hij om familiale redenen doen. Chanots overeenkomst in de VS loopt volgend jaar af, dus normaal gezien kan hij gratis vertrekken. (ESK)



© belga.

Gent-trio op weg terug Franko Andrijasevic, Samuel Kalu en Birger Verstraete deden op Anderlecht ritme op met de Gentse beloften. Kalu hield het één helft vol, Andrijasevic en Verstraete werden gewisseld na 65 minuten. De Gentse beloften verloren met 3-2. Yaremchuk zette een penalty om die hij zelf afdwong, Koita maakte de tweede Gentse goal. (VDVJ/RN) © photo news.

Weelde bij Kortrijk Trainer Yannis Anastasiou heeft zo'n ruime kern dat hij vanavond in het bekerduel met Durbuy - ondanks vijf geblesseerden - nog negen spelers kan opstellen die zaterdag tegen Anderlecht niet aan de aftrap kwamen. Daarbij ook Jérémy Perbet. Alleen voor de centrale verdedigers Kumordzi en Kovacevic heeft hij geen doublures. (ESK) © photo news.

Freethiel uitverkocht De Schutter maakte gisteravond z'n wederoptreden bij de beloften. Het stadion zal voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp (30/09) volledig uitverkocht zijn, een primeur. (MVS)