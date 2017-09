Zwitserse pers: "In een instelling zoals dat van Anderlecht werd elke misstap dagenlang geanalyseerd"

MDB

18/09/17

Het ontslag van René Weiler was ook nieuws op de sportpagina's van de Zwitserse websites. Vooral in het dagblad Neue Zürcher Zeitung kreeg de 44-jarige coach veel aandacht.

"Tot voor kort had clubicoon 'Gille' Van Binst de trainer nog bejubeld. "Weiler is een held, chapeau"", klinkt het bij de Zwitsers. "Maar de laatste maand is de wind bij Royal Sporting Club gedraaid. De commentatoren in de media beschuldigen de kampioenencoach van tactische koppigheid en slecht voetbal. De kritiek vormde een soortgelijke kracht in de turbulente herfst en in een instelling zoals dat van Anderlecht werd elke misstap ook dagenlang geanalyseerd."



Het dagblad nam dan ook de situatie van het middenveld onder de loep. "De ploeg heeft tot nu toe zijn meesterlijke balans van de afgelopen lente niet meer terug gevonden. De verkoop van Tielemans naar Monaco heeft een gat achter gelaten. Daarnaast had de 22-jarige middenvelder Leander Dendoncker via transferbeslommeringen een impact op de sfeer."