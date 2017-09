Anderlecht zet René Weiler aan de deur

PL/RN

Anderlecht heeft René Weiler aan de deur gezet. Dat meldt de Brusselse club op zijn website.

"Vandaag hebben RSC Anderlecht en coach René Weiler beslist om afscheid te nemen van elkaar", luidt het in een mededeling. "De club dankt René Weiler voor zijn inzet, prestaties en professionalisme. De huidige technische staf, bestaande uit Nicolas Frutos, David Sesa en Thomas Binggeli, neemt ad interim het sportief beleid van het eerste elftal over."



Het ontslag van Weiler volgt op een wekenlange sportieve malaise bij Anderlecht, die vorige zaterdag in Kortrijk een nieuw dieptepunt kende. Bij de openingsgoal van Harbaoui scandeerden Anderlechtfans 'Weiler buiten!', tot grote frustratie van voorzitter Roger Vanden Stock. Die maakte zich kwaad op de tribune en moest gekalmeerd worden door manager Herman Van Holsbeeck. Na de match kwam het in de catacomben van het Guldensporenstadion tot een geanimeerd gesprek tussen Vanden Stock, Van Holsbeeck en Weiler. Twee dagen later zit het tijdperk van de Zwitser er in het Astridpark op.



Kums

De voorbije weken lag Weiler ondermeer onder vuur wegens zijn aanpak van Sven Kums. Zo moest de topaankoop in de Champions League-wedstrijd op Bayern München (3-0) als centrale verdediger aantreden, een positie die hij nog nooit bekleedde. Kums pakte na elf minuten al rood. Vorig weekend in Kortrijk kreeg de voormalige Gouden Schoen, eerder al even uit de kern gezet, geen speelminuten.



Weiler zette in de zomer van 2016 zijn handtekening bij Anderlecht, als opvolger van de ontslagen Besnik Hasi. Hij maakte toen de overstap van de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg. Eerder was de Zwitser in eigen land bij Winterthur, Sankt-Gallen, Schaffhausen en Aarau aan de slag.