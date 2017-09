Football Talk: Enkelblessure voor Pocognoli - Asare vervangen met kniepijn

Door: redactie

Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische clubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk (FT).

Asare vervangen met hinder aan de knie Nana Asare speelde de wedstrijd in Oostende niet uit. De Ghanees ging diep in de tweede helft hinkend naar de kant. Asare ondervond problemen aan de knie. Het gaat niet om de knie waar hij eind vorig seizoen aan geopereerd werd en het is afwachten hoe ernstig het probleem is. Dylan Bronn begon ziek aan de wedstrijd in Oostende, maar hij speelde de match toch uit. Voor de wedstrijd van volgende week tegen Zulte Waregem recupereert Hein Vanhaezebrouck Birger Verstraete. (RN) Lees ook

