VIDEO: Vanderhaeghe geërgerd: "Weet ook wel dat ik niet kan blijven verliezen"

Mathieu Goedefroy

17/09/17 - 20u47

© rv.

Hij verloor vanavond met KV Oostende met 0-2 van AA Gent, maar na afloop van de partij had Yves Vanderhaeghe even genoeg van de vraag of zijn positie nog houdbaar is. "Ik snap niet waarom iedere keer die vraag blijft komen", aldus Vanderhaeghe, die met Oostende één punt telt na zeven wedstrijden. "Ik denk dat het bestuur drie weken geleden al gesteld heeft dat ze vertrouwen in mij hebben, dan snap ik niet dat die vraag blijft komen. Dat ik niet kan blijven verliezen? Tja, dat weet ik ook wel." Het was het orgelpunt op een frustrerende avond voor de kustboys, die woensdag moeten hopen op eerherstel in de bekermatch tegen tweedeklasser Union Sint-Gillis.