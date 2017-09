Zulte Waregem herstelt zich na Europese opdoffer

Jonas Van De Veire

17/09/17

Zulte Waregem heeft de Europese kater doorgespoeld met een zege. Al liep het tegen Moeskroen wel bijzonder moeizaam. Na een erg zwakke eerste helft - en achterstand - draaiden Leya Iseka en Sandy Walsh de scheve situatie om.

Zulte Waregem snakte naar een wedstrijd zonder defensieve zorgen. En dus greep Francky Dury in tegen Moeskroen. Opvallend genoeg door zijn twee ervaren rotten, Timothy Derijck en Davy De fauw, in te ruilen voor Marvin Baudry en Sandy Walsh.



"Maar die wissels zijn geen reactie op het verlies", verklaarde Dury vooraf bij de Tv-camera's. "Ze hebben alles te maken met onze drukke agenda." Voorts kwam Sander Coopman in de basiself voor Nill De Pauw. Mircea Rednic behield het vertrouwen in de ploeg die Club Brugge klopte.



Amper een kwartier duurde het overigens tot de vernieuwde achterhoede van Essevee foutloos bleef. Liverpool-huurling Taiwo Awoniyi kreeg van Michaël Heylen een vrijgeleide om naar doel te sprinten. En ook de rest van de acherhoede stond erbij en keek ernaar. Awoniyi bedankte door voorbije Nicola Leali te trappen. Wat een dramatische start voor de Italiaanse doelman zeg. Welgeteld één bal gepakt in de laatste drie wedstrijden, maar wel al acht keer gevloerd.



Essevee leek aangeslagen door de nieuwe mentale tik. Véél foute keuzes in de opbouw en technisch een pak slordigheden. Tekenend was een rampzalige pass achteruit van Brian Hamalainen net voor rust. Bolingi omspeelde Leali, maar trapte vervolgens in het zijnet. Ook in de slotseconden van de eerste helft kwam de bekerwinnaar goed weg. Smaakmaker Govea vuurde een schot af op Leali - eindelijk kon hij zich tonen - en Bolingi trapte de rebound hoog over. Zulte Waregem, dat niks deed met het balbezit, haalde opgelucht adem.



Het jonge Essevee mocht bewijzen over veerkracht te beschikken. En zowaar, de youngsters deden dat ook. Op een hoekschop net na rust kopte De Sart - voordien bijzonder zwak - goed door tot bij Leya Iseka. De explosieve spits kopte de gelijkmaker voorbij Bailly (1-1). Zulte Waregem leefde weer op dankzij de vroege goal en drukte Moeskroen achteruit. Een vlotte aanval over links, langs Coopman en Leya Iseka, belandde voor de rechter van Walsh. De flankverdediger twijfelde niet en plaatste het leer via de paal in doel (2-1).



Dreiging van Moeskroen hadden we dan al een tijdje niet meer gezien. Dat Christophe Diedhiou rood kreeg na een slag hielp 'Les Hurles' niet. Al duikte Govea plots gevaarlijk op voor het doel van Essevee. Baudry voorkwam met een ultieme tackle de gelijkmaker.



In de laatste 20 minuten ging de thuisploeg nadrukkelijk opzoek naar een geruststellende voorsprong. Maar Olayinka (liefst drie keer), Hamalainen en Saponjic bleven niet koel genoeg in de afwerking. Ach, niemand die erom baalde in het Regenboogstadion. Dankzij de eerste zege in drie competitiematchen prijkt Essevee weer iets comfortabeler in de top-zes.