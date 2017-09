TLB & ESK

Links: Harbaoui trapt na. Recht: Onyekuru kreeg geen strafschop na ingreep Kumordzi. © rv.

video Anderlecht kon gisteren niet winnen op het veld van KV Kortrijk (2-2). Paars-wit voelde zich bekocht na een niet-gefloten strafschopovertreding van Kumordzi op Onyekuru in het slot. En bovendien was ook de thuisploeg niet helemaal tevreden over scheidsrechter Alexandre Boucaut, die eerst een doelpunt van Stijn De Smet afkeurde en vooral natrappen van Harbaoui vergat te bestraffen. De twee fases:

Minuut 88: geen penalty na fout Kumordzi op Onyekuru Verdiende Onyekuru een strafschop? Lees ook Dé twee fases uit Kortrijk-Anderlecht: welke ploeg heeft reden tot klagen? (Volgens Boucaut paars-wit zeker niet) © photo news. In het slot zette Anderlecht in zijn zoektocht naar de drie punten nog alles op alles en in minuut 88 schreeuwde de hele paars-witte brigade om een strafschop. Na een kopbal van Deschacht bleef de val hangen in het strafschopgebied van Kortrijk en Kumordzi wilde het leer met een tackle ontzetten. De verdediger raakte daarbij echter Onyekuru. De Nigeriaanse invaller wilde een strafschop, maar Boucaut gaf hem een geel karton voor een duik.