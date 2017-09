Sint-Truiden legt Genk over de knie na dolle slotfase

Kjell Doms

Komt het nog goed met Racing Genk? De ploeg voetbalde zonder bezieling en dat net in de Limburgse derby. Invallers Bezus en Dussaut bezorgden STVV de verdiende overwinning. De Kanaries staan op een knappe derde plaats en gingen dansend de nacht in.

Stayen stond in vuur en vlam voor de komst van Racing Genk. Doorgaans is KRC topfavoriet als het afzakt naar het kleine broertje uit Limburg. Deze keer niet. 'The tables have turned' stond er op een reusachtige tifo in Truiense sfeervak. Om maar te zeggen dat het vertrouwen dezer dagen groot is bij STVV. Het begin was voor Racing Genk. Maehle zag zijn sterke invalbeurt op Gent beloond met een basisplaats ten nadele van Mata. Buffel keerde ook terug in de basiself en verdrong Samatta uit de ploeg. Pozuelo en Malinovskyi verrasten de Truiense defensie door een vrijschop snel te nemen. Malinovskyi laadde het kanon en loste een schot, Pirard sloeg aan het spartelen maar kon de bal nog net voor de aanstormende Ingvartsen wegtikken. Maar zoals al te vaak dit seizoen slaagt Genk er niet in om een wedstrijd helemaal naar z'n hand te zetten. De ploeg van Stuivenberg blijft zoeken. Hoelang nog? Om écht aanspraak te maken op een plaats in de top drie moet het dringend beter, feller, venijniger.

STVV, waar Vetokele de voorkeur kreeg op Botaka, schrok even maar herstelde al snel het evenwicht. Onder impuls van Legear. Hij heeft zichzelf heruitgevonden op Stayen. Het idiote paardenstaartje nemen we er graag bij wanneer hij zó sterk staat te voetballen, al was het na een uurtje wel op bij 'Jona'. 't Is dat Vetokele zichzelf verslikte in een prima voorzet van Legear of het had net zo goed 1-0 kunnen staan. Even later was zelf gevaarlijk en was er een knappe reflex van Vukovic nodig om Legear van een goal te houden.



De beste kansen bleven nadien voor de thuisploeg. De Sart dook alleen op voor Vukovic, maar de Australiër won het één-tegen-één-duel. STVV verdiende stilaan een voorsprong en Sander Berge probeerde hen die ook te schenken. De Noor verloor de bal kinderlijk op de eigen speelhelft, Legear vond opnieuw De Sart maar zijn trap in één tijd ging net naast. STVV deed zichzelf tekort door niet te scoren. De Kanaries hadden zich bij de rust al helemaal in het spoor van Club en Charleroi moeten nestelen.



Het festival van gemiste kansen ging gewoon verder na rust. Berge, met nogmaals een dramatisch balverlies, lag aan de basis. Charisis stuurde Boli diep en opnieuw behoedde Vukovic Genk voor een achterstand met een knappe tussenkomst. De Aussie was goed op weg om man van de match te worden tot de ingevallen Roman Bezus achter een vrijschop ging staan. Een heerlijke krul in de bovenhoek en Stayen ontplofte. Dussaut zorgde nog voor de knappe 2-0. De tegengoal van Schrijvers was een maat voor niets. Zo kregen de makers van de tifo tóch nog gelijk. De rollen in Limburg zijn helemaal omgedraaid. Genk is dringend aan bezinning toe.