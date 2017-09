Door: redactie

16/09/17 - 23u12

video Waasland-Beveren is er als eerste dit seizoen in geslaagd Charleroi in eigen huis punten afhandig te maken. De mannen van Felice Mazzu leken op weg naar een eenvoudige zege, maar kregen in de slotfase nog twee doelpunten tegen. Thelin en Seck keerden zo een 2-0 om in een 2-2. Charleroi moet de eerste plaats zo aan Club Brugge laten.