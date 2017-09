VIDEO: Consternatie in het slot! Had de videoref hier moeten ingrijpen na hands?

GVS

17/09/17 - 00u19

video Suspense in minuut 94 in de wedstrijd tussen Lokeren en Antwerp. Een kopbal van Kehli belandde via Jaadi pal in de grijparmen van doelman Bolat - nota bene op de lijn. Meteen schreeuwde Daknam moord en brand, Jaadi zou immers de bal met de arm hebben beroerd. Op de beelden is inderdaad te zien dat de middenvelder hands maakt, maar er geen beweging is naar de bal. Een dubbeltje op zijn kant dus. Had de videoref hier moeten ingrijpen en het spel moeten stillzeggen zodat scheidsrechter Boterberg de fase aan de zijlijn kon bekijken?