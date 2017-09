VIDEO: Dolle slotfase levert Sint-Truiden verdiende zege én derde plek op

Door: redactie

16/09/17

video STVV was sterk aan het seizoen begonnen en zette zijn reeks met plezier verder. In de Limburgse derby wonnen ze overtuigend met 2-1 van Racing Genk. De eerste helft leverde weinig animo op. Genk had wel het meeste balbezit, maar kon dat niet omzetten naar kansen. Na de rust was het enkel Sint-Truiden wat de klok sloeg. Via een heerlijke vrije trap van Bezus kwam het ook op voorsprong. Dussaut dikte later aan tot 2-0. In het slot zorgde Schrijvers nog voor de eerredder, maar verder kwam Genk niet. De derde nederlaag voor Racing Genk al, terwijl de Kanaries trots op een derde plek staan te pronken.