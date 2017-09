Antwerp verspeelt maximum buitenshuis: De Sutter vindt het gaatje

Michaël Vergauwen

De laatste pass. O zo cruciaal tijdens een voetbalwedstrijd. Hij moet goéd, liefst perfect zijn. Gemeten. Eenvoudig of geniaal. Zonder kan je immers niet scoren. Vraag maar aan Lokeren. Openingen genoeg tegen Antwerp, maar de juiste pass erin? Die ontbrak. Tot invaller Tom De Sutter het gaatje vond. Miric scoorde, nadat Owusu dat eerder al deed. Eindstand: 1-1, eerste puntenverlies buitenshuis van Antwerp.

Al voor het kwartier zat Antwerp op rozen. Eerste kans, meteen doelpunt. Via Hairemans en Owusu kwam de bal bij Haroun. Die dwong Verhulst van dichtbij tot een supersave, maar in de rebound was de Lokeren-doelman kansloos op het inzenden van, opnieuw, Owusu. 0-1, en Antwerp kon teren op haar ijzersterke defensief blok. De promovendus incasseerde dit seizoen namelijk amper vijf goals in vijf matchen, als we die ene uitschuiver tegen Genk (3-5) niet meetellen. Antwerp liet de bal maar wat graag aan Lokeren. Zestig procent balbezit en meer voor de Waalsanders? Geen probleem. Gevaar zou er nauwelijks komen. Die laatste pass -of een gebrek aan-, weet u wel.