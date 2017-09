Gesticulerende Weiler overlegt met Van Holsbeeck na gelijkspel in Kortrijk

MDB

16/09/17 - 21u24

© RV.

video "Weiler buiten!" en "Wij willen voetbal zien!". Ook tijdens het puntenverlies in Kortrijk hadden de supporters van Anderlecht hun buik vol van het matige voetbal dat Anderlecht op de mat bracht. Bij vele fans is de maat vol en zij willen dan ook dat hun Zwitserse coach de laan wordt uitgestuurd.

Voer voor discussie en die geanimeerde babbel werd blijkbaar al in de catacomben van het Guldensporenstadion gevoerd. Op onderstaande beelden is te zien hoe René Weiler druk gesticulerend overlegt met Herman Van Holsbeeck en Gunther Van Handenhoven. Ook Roger Vanden Stock bleef telkens in de buurt.



"We scoren een eerste goal en zaten dan goed in de wedstrijd. Het was geen goede wedstrijd, laat dat duidelijk zijn", vertelde Weiler na de partij. "Het was moeilijk voor beide teams, maar aan de rust stonden we wel voor. Welke lessen we getrokken hebben uit deze wedstrijd? Dat gaan we intern analyseren. Niet hier op televisie."