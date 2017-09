Anderlecht pakt slechts punt op Kortrijk, fans roepen alweer om ontslag Weiler

Pieter-Jan Calcoen

16/09/17 - 19u59

© belga.

De malaise bij Anderlecht houdt niet op. Tegen KV Kortrijk verloor de landskampioen opnieuw punten: 2-2. De paars-witte fans vroegen meermaals om Weilers vertrek.

Wat vandaag in het Guldensporenstadion gebeurde, was misschien wel een primeur in de geschiedenis van Royal Sporting Club Anderlecht. Op het moment dat Anderlecht tegen KV Kortrijk in minuut 23 op voorsprong klom, had voorzitter Roger Vanden Stock een wegwerpgebaar in huis. Niet vanwege het doelpunt, wel omwille van de spreekkoren van de fans aan de overkant van de hoofdtribune. "Weiler buiten, Weiler buiten, Weiler buiten!" De treffer had trouwens een opmerkelijke auteur: Hamdi Harbaoui zorgde voor de 0-1. De Tunesiër startte, na zijn goeie invalbeurt tegen Lokeren, met Lukasz Teodorczyk in de spits in een 4-4-2-formatie. Harbaoui, in het begin van de zomer nog volledig op een zijspoor op Neerpede, knikte een voorzet van Chipciu prima binnen. Later in de eerste helft zou hij de bal nog eens tegen de netten doen belanden, maar die goal werd afgekeurd voor buitenspel.

KV Kortrijk kon daar in de eerste (hele flauwe) 45 minuten weinig tegenover zetten. Stijn De Smet scoorde na vijf minuten, maar hij bevond zich na de laatste verdediger. Met het gezicht naar de spionkop was het meteen in de tweede helft wél raak voor de thuisploeg. Abdul Ajagun kon helemaal vrij aan de tweede paal binnentikken: 1-1. Voor Anderlecht, dat tot dan eigenlijk de controle had, was die gelijkmaker een donderslag bij heldere hemel. En voor de meegereisde supporters nog maar eens het signaal om om het ontslag van hun Zwitserse coach te roepen. Ook de eis om goed voetbal kwam weer aan bod - 't is stilaan een klassieker op RSCA.



Anderlecht ging er in elk geval niet beter van voetballen. Integendeel zelfs: het was KV Kortrijk dat doorduwde. Na een zo goed als blind getrapte lange bal verscheen 'good old' Teddy Chevalier oog in oog met Sels en die faalde niet (2-1). Dat deed Harbaoui van bijna op de doellijn wel: hij duwde de 2-2 onbegrijpelijk over. Voor Weiler was die misser het sein om Onyekuru tussen de lijnen te brengen voor Obradovic. Een speler in wie hij amper gelooft, moest zo zijn vel redden.