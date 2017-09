Club komt op geen enkel moment in de problemen tegen KV Mechelen en springt weer naar de leiding

SVH

Club Brugge heeft met 2-0 gewonnen van KV Mechelen dankzij doelpunten van Wesley Moraes en Cools. De Bruggelingen domineerden match en kwamen zelden in de problemen. Malinwa probeerde wel maar kon geen echte kansen creëren. Dat betekent dus nog altijd geen overwinning voor de mannen van Yannick Ferrera. Ze halen een magere 4 op 21 en blijven voorlopig op de dertiende plaats. Club wordt minstens voor even alleen leider.

Club Brugge begon goed aan de wedstrijd in het eigen Jan Breydelstadion. Ze domineerden en waren ook gevaarlijk. Bij de eerste kans was het ook meteen raak. Ruud Vormer kon doorgaan op de rechterkant en gaf voor. De bal week af op een been van een Mechelen-verdediger en belandde zo in de voeten van Wesley. Een koud kunstje voor de Braziliaanse spits en dus stond het 1-0 na nog geen 6 minuten spelen.

Nadien bleef Brugge de match controleren en was het ook een paar keer dichtbij de 2-0. Diaby kreeg meermaals de kans om de score te verdubbelen, maar dat lukte telkens net niet. Bij zijn laatste poging was het wel raak, maar die goal werd terecht afgekeurd voor een duwfout van de spits. Uiteindelijk kwam de 2-0 er dan toch. Dion Cools knalde vanop afstand en via het been van Filipovic belandde de bal tegen de touwen. 2-0 en dat was ook de ruststand.

In de tweede helft zagen we een ander scenario. KV Mechelen probeerde druk te zetten en die druk resulteerde ook in wat kansjes. Mats Rits testte de vuisten van Horvath, maar de Amerikaan ging goed plat. Nadien was KV Mechelen aanvallend onmondig. Ferrera greep dan ook in door andere Mads Pedersen in te brengen. Maar zelfs de Deen kon het tij niet keren. Het was eerder Club Brugge dat dichter bij een nieuwe goal stond via de ingevallen Dennis, maar hij trof het zijnet. 2-0 is dus de eindstand. KV Mechelen verliest op Club Brugge en blijft achter met 4 op 21. Club springt over Charleroi en komt weer even aan de leiding.

