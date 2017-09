AA Gent-voorzitter in open brief: "We blijven achter Hein staan, ongeacht het resultaat zondag"

Door: redactie

15/09/17

Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent, steekt op de clubwebsite coach Hein Vanhaezebrouck een hart onder de riem. "We blijven achter onze trainer staan ongeacht het resultaat van aanstaande zondag", zo klinkt het. Zondagavond (18u00) gaan de Buffalo's op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij rode lantaarn KV Oostende.

AA Gent kent voorlopig een rampseizoen met naast een onverwacht snelle exit in Europa ook een heel magere 3 op 18 in de competitie. HVH leek na het binnenhalen van de titel in 2015 onaantastbaar in Gent, maar zijn stoel begon recent toch te wankelen.



"Het is niet mijn gewoonte om te reageren op wat verschijnt in de media, maar vandaag wil ik dat wel doen naar aanleiding van bepaalde opinies die gepubliceerd werden", stelt de AA Gent-voorzitter op de clubwebsite.



"Ik heb goed geluisterd naar de meerderheid van onze supporters, naar onze spelers en naar onze bestuursleden en ik bevestig nogmaals dat we achter onze trainer blijven staan ongeacht het resultaat van aanstaande zondag. De doelstellingen van de club liggen op langere termijn, zoals we ook de voorbije drie jaar hebben bewezen. Daarom wenst de club niet van de ene speeldag naar de andere geassocieerd te worden met een crisissfeer. Ik wou dit nog eens duidelijk maken voor al wie KAA Gent van nabij volgt!"