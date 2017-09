Stuivenberg voor de Limburgse derby: "Niets dan lof voor STVV"

Door: redactie

15/09/17

© photo news.

De wereld staat heel even op z'n kop in Limburg. STVV staat op dit moment boven Racing Genk in het klassement, een extra ingrediënt voor een sowieso al beladen derby. Albert Stuivenberg toonde daarnet op zijn persconferentie dan ook enorm veel respect voor de Kanaries. "Alle lof voor STVV", begon de Rotterdammer.

"Ze verdienen het om op die vierde plaats te staan. Sint-Truiden heeft de eerste zes wedstrijden van het seizoen gewoon beter gedaan dan wij. Kijk, deze ploeg heeft in die korte periode al drie verschillende trainers gehad. Dat heeft ervoor gezorgd dat die groep zelf veel verantwoordelijkheid heeft moeten nemen en als de resultaten dan meevallen, dan kom je automatisch in een flow. Je gaat echt niet zomaar winnen op Anderlecht. We zullen het beste Genk moeten zien om de drie punten te rapen op Stayen."



Zoals dat vorig seizoen gebeurde toen Genk in één van zijn beste matchen van het seizoen vlot met 0-3 won. "Dat was een prima wedstrijd, maar verder kunnen we er niets meer mee. Het klopt wel dat het kunstgrasveld van Stayen ons ligt. Wij zijn op ons best als we een hoge balcirculatie kunnen ontwikkelen."