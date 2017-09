Voetbalfans kunnen voortaan alcoholvrij bier in stadions drinken

Robby Dierickx

In de voetbalstadions van de Belgische eersteklassers kunnen supporters vanaf dit seizoen alcoholvrij bier drinken. Daarmee willen AB InBev en de Pro League het alcoholverbruik in het voetbal naar beneden halen.

"Met de nieuwe campagne in het kader van de jaarlijkse Global Beer Responsible Day willen we aan elke voetbalfan tonen dat er voortaan altijd een evenwichtige bierkeuze in de stadions is", zegt Pro League-CEO Pierre François. "Wie kiest voor alcoholvrij bier is niet minder supporter." Volgens François is het niet de bedoeling dat er op termijn een volledig alcoholverbod in de stadions komt.