Vanhaezebrouck LIVE voor 'topper' in Oostende: "Deze week meer uren op club geweest dan thuis"

De voetbalredactie

15/09/17 - 13u08

© Mathieu Goedefroy.

live Zondag wacht om 18u dé wedstrijd van deze speeldag: KV Oostende versus AA Gent. Het nummer laatst tegen het nummer voorlaatst. Wij volgen de persbabbel van Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

Dejaegere over de geplaagde Vanhaezebrouck. "We willen ook dat de coach beloond wordt voor zijn werk. We spelen ook voor hém. We werken allemaal samen naar hetzelfde doel."

© Mathieu Goedefroy. Dejaegere over de lastige voorbije weken. "Het was frustrerend. We werken zo hard en tegen Genk verdienden we zeker de zege. Ieder moet voor zichzelf evalueren wat hij fout gedaan heeft. We hebben daar maandag als groep over gesproken. Iedere speler voelt dat het tijd wordt om onszelf te belonen en dat het steeds beter gaat. Tijd om te oogsten, want er is nu écht geen ruimte meer voor foutjes. Je moet jezelf op dit moment eens kwaad durven maken. Deze week heb ik op training toch ook eens durven roepen. Ik heb me boos gemaakt op een medespeler die misschien niet alles gaf. Nadien is dat goed uitgepraat, als je iemand onder zijn kl*ten geeft moet je dat nadien ook samen durven relativeren."

HVH over Zulte Waregem en zijn onderlinge confrontaties met Vanderhaeghe. "Ik lees vanalles de laatste weken. Andere clubs zeggen 'wat Gent in Europa kan, kunnen wij ook'. Dan denk ik dat onze Europese prestaties een beetje onderschat worden. We waren twee jaar top, ook vorig jaar tegen Tottenham, op dat moment de best voetballende ploeg van Engeland. Het gaat hem altijd om resultaten. Als je kijkt naar de head-to-heads dan zal Yves Vanderhaeghe vaker van mij gewonnen hebben dan ik van hem. Zelfs in ons Champions League-jaar. Oostende heeft ons altijd pijn gedaan en onze gebreken uitgebuit, daar zijn ze heel sterk in. Ook al voetballen we tegen hen vaak goed, het resultaat ontbrak vaak. En dat is natuurlijk het enige wat telt." © photo news.

HVH over hoe Gent uit de put moet geraken. "Iedere speler moet nu op elk vlak die paar procenten extra brengen. Op vlak van tactiek, techniek, voeding, training, discipline. We werken daar keihard op. Iedereen moet die extra procent brengen, ik ook. We draaien meer uren dan ooit tevoren, ikzelf ook. Ik ben deze week minder uren thuis geweest dan hier op de club."

HVH over de trainers in moeilijkheden. "Het is eigen aan de Belgische voetbalpolitiek om zoveel mogelijk trainers in vraag te stellen. Hier worden elk jaar de helft van de trainers buitengegooid, dat is in andere landen niet zo. In België betaal je als trainer snel de rekening voor de resultaten. Ik heb geen signaal gekregen van de directie in die richting. Iedereen is ontgoocheld, maar we spelen ook niet dramatisch." © Mathieu Goedefroy.

HVH met een simpel rekensommetje. "Als Oostende wint, springen ze over ons. Een zege zou deugd doen, maar we zullen een beetje extra moeten brengen. We zullen top moeten zijn want ook Oostende moet dringend een overwinning behalen. Met hopen alleen gaan we er niet komen. Het gaat om werken, een héle match lang."

HVH over de Gentse vloek in de slotfases. "Mocht iedere match na 85 minuten afgefloten worden, stonden we nu vierde of vijfde. We verliezen vaak door onoplettendheden of stilstaande fases waar we gebrekkig communiceren. Ik zie andere clubs nog grotere fouten maken maar zij betalen die niet cash. Dat is de Wet van Murphy. Wij lijden daaronder. De goal van Antwerp bijvoorbeeld: ze shotten 1 keer op doel en komen zo winnen. Dat is het probleem dat we nu hebben"

HVH over het verleden in Oostende. "We spelen op Oostende altijd moeilijke wedstrijden. Meestal voetballen we daar wel goed, maar geven we het heel vaak weg. En verliezen we ondanks een voorsprong. We geven daar traditioneel veel vermijdbare doelpunten weg." © Mathieu Goedefroy.

Ondanks de sportieve Gentse zorgen zit Vanhaezebrouck, geflankeerd door Brecht Dejaegere, er goedlachs bij. "Het is van het Europees voetbal geleden dat er hier nog zoveel pers was. We leven dus nog altijd ondanks degradatietopper. Deze week is er alvast goed gewerkt op training, was iedereen hard aan de slag." © photo news.