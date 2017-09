"Ik vrees voor Hein. Maar we zien hem wel terug. Bij Anderlecht bijvoorbeeld"

Door: Niels Vleminckx

Na hun sportieve successen van vorig jaar wordt het warm onder de voeten van René Weiler, Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe. "Ik vrees vooral voor Hein", zegt Aad de Mos, scherp als altijd. Een monoloog van een ervaringsdeskundige

"Nu mag je nooit denken dat een hele groep achter een coach staat. Dat kan niet. Nergens, in geen enkele sport. Er bestaan studies over het basketbal in Amerika waaruit blijkt dat de helft van de spelers tegen een succesvolle coach is. Je weet zo dat je na het ontslag van Vanderhaeghe, Weiler of Vanhaezebrouck zal lezen dat de spelers opgelucht zijn. 'We voetballen vrijer', 'we trainen beter', 'er is meer discipline', 'het systeem is duidelijker'. (blaast) Dat soort flauwekulletjes, dus. Onzin natuurlijk. Al wil ik niet zeggen dat een trainerswissel nooit effect heeft. Op korte termijn is het mogelijk, op voorwaarde dat de citroen helemaal is uitgeperst. En dat zie ik toch vooral bij Vanhaezebrouck. Die heeft er de laatste druppel uitgehaald."



"Ik herken dat. Ik was ook zo'n type. Veeleisend. Kritisch. Dan krijg je automatisch vijanden. Binnen het bestuur, binnen de spelersgroep. Uiteindelijk kan je daar niet meer van winnen. (De Mos maakte het in 1992 zelf mee bij Anderlecht, red.) Hein heeft het zichzelf natuurlijk niet makkelijk gemaakt. Door zijn commentaar op de spelers, op de scouting, op het transferbeleid. Hij heeft zelf een boemerang gegooid - die krijg je op een gegeven moment keihard terug in je gezicht."



"Ik vrees het ergste voor Hein. Daarmee bedoel ik: voor zijn toekomst bij AA Gent. Maar zelfs een ontslag hoeft voor hem geen ramp te zijn. Hein zien we wel terug. Het zou me niets verbazen mocht dat in Anderlecht zijn. Hein in het Astridpark - dat zou passen hoor."



