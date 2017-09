Scheurtje voor Najar, die zelf mag beslissen over operatie

Door: redactie

15/09/17 - 06u57

© photo news.

Waar Anderlecht voor vreesde, is werkelijkheid geworden. Onderzoek heeft uitgewezen dat Andy Najar tegen Bayern een scheurtje in de linkerhamstring heeft opgelopen, zo valt in zijn entourage te horen. De Hondurees, die medisch gezien eigenlijk nooit had mogen aantreden afgelopen dinsdag, sukkelt al sinds maart met die spierzone. Nu de diagnose gesteld is, is het aan Najar zelf om te beslissen of hij al dan niet een operatie wil ondergaan.



Bij Anderlecht vreest men dat een ingreep niet te vermijden is - en dan is Najar 2,5 maanden buiten strijd -, maar als de speler liever een ouderwetse revalidatie van minstens tien dagen wil aanvatten, is dat ook een optie. Het risico op herval, zoals nu gebeurd is, is in dat laatste scenario wel groter dan bij een operatie. Logischerwijze is de flankspeler niet inzetbaar voor KV Kortrijk.