FT: Vrees Anderlecht wordt werkelijkheid - Trossard niet fit voor derby - Kortrijk ziet Rolland graag vertrekken

15/09/17 - 10u00

© photo news.

Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst beland? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische clubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk (FT).

Scheurtje voor Najar Waar Anderlecht voor vreesde, is werkelijkheid geworden. Onderzoek heeft uitgewezen dat Andy Najar tegen Bayern een scheurtje in de linkerhamstring heeft opgelopen, zo valt in zijn entourage te horen. De Hondurees, die medisch gezien eigenlijk nooit had mogen aantreden afgelopen dinsdag, sukkelt al sinds maart met die spierzone. Nu de diagnose gesteld is, is het aan Najar zelf om te beslissen of hij al dan niet een operatie wil ondergaan.



Bij Anderlecht vreest men dat een ingreep niet te vermijden is - en dan is Najar 2,5 maanden buiten strijd -, maar als de speler liever een ouderwetse revalidatie van minstens tien dagen wil aanvatten, is dat ook een optie. Het risico op herval, zoals nu gebeurd is, is in dat laatste scenario wel groter dan bij een operatie. Logischerwijze is de flankspeler niet inzetbaar voor KV Kortrijk. Lees ook Weiler geeft Kums alle schuld voor rode kaart: "Geen concentratie, slechte beslissing"

'Gille' van Binst: "Om de beslissingen van Weiler te begrijpen, moet je 20 jaar naar de unief zijn geweest"



KV OOSTENDE Musona sloot aan. Tomasevic, Zivkovic en Bossaerts zijn out voor zondag. Oostende trekt deze winter mogelijk op winterstage naar Marbella. (TTV)

RACING GENK trainde gisteren op het kunstgrasveld van Genk VV om zich voor te bereiden op de derby van zaterdag op Stayen tegen STVV. Trossard (dij) raakt niet fit. (KDZ)



WAASLAND-BEVEREN De Schutter traint mee. Vanzo en Schwartz trainen nog steeds individueel. (MVS)



LOKEREN Straetman en Joher zijn nog out. (MVS)



KORTRIJK Rolland kreeg te horen dat hij bij een goed bod de club in de winterstop mag verlaten. (ESK)



MOESKROEN De spelers zullen in de drie volgende wedstrijden van de club een zwarte rouwband dragen ter ere van Alfred Gadenne, de burgemeester die werd vermoord. Elohim Rolland dicht bij exit KV Kortrijk. © belga.

Red Flame trekt naar Engeland Lorca Van De Putte zet haar voetballoopbaan voort bij Bristol City, de club van collega-Red Flames Julie Biesmans en Yana Daniëls. De 29-jarige Van De Putte komt over van het Zweedse Kristianstad, waar ze sinds 2013 aan de slag was. De centrale verdediger verdedigde eerder de kleuren van FC Twente (2007-2012) en RSC Anderlecht (2012-2013). Van De Putte verzamelde meer dan 50 caps bij het Belgische nationale elftal. Afgelopen zomer beleefde ze in Nederland met de Red Flames het Belgische EK-debuut, door een blessure kwam ze evenwel niet in actie.



"Van De Putte brengt heel wat ervaring mee naar Bristol City. Ze kan meerdere rollen vervullen op het veld en is fysiek en technisch heel sterk", verklaarde Bristol-manager de transfer.



"Toen ik hoorde dat Bristol City interesse in me had, aarzelde ik niet om een kijkje te nemen naar de geweldige faciliteiten van de club. Ik ben net als deze club heel ambitieus. De speelwijze van de 'Vixens' past heel goed bij me. Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen", reageerde Van De Putte zelf.



Bristol City dwong vorig seizoen de promotie af naar de Women's Super League 1. Na zeven speeldag staat de promovendus met 10 punten op de twaalfde plaats. Van De Putte, die door bondscoach Yves Serneels niet geselecteerd werd voor de WK-kwalifictiewedstrijd tegen Moldavië van volgende week, volgt in het spoor van collega-Red Flames Julie Biesmans en Yana Daniëls. Lorca Van de Putte. © photo news.