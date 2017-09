Duje Cop moet voor goals zorgen bij Standard: "Geen zorgen maken"

Frank Dekeyser

14/09/17 - 20u13

© photo news.

Vriendelijk, timide, maar toch zelfzeker. Nieuwe spits Duje Cop (27) moet voor doelpunten zorgen bij Standard. "Maar ik wil vooral gelukkig zijn."

© belga. Het valt op dat Cop er een ietwat geaccidenteerd parcours heeft opzitten. Standard is zijn achtste ploeg op tien jaar tijd. "Ik ben blij dat zij me wilden. In Kroatië is Standard een grote en een bekende club. Ik wil de uitdaging aangaan. De club terugbrengen waar ze thuishoort. Bij de top in België en in Europa. Het is mijn bedoeling om hier een belangrijke speler te worden. Weet je, ik heb lang gesproken met de mensen van het bestuur. Zij toonden zich ambitieus en dat heeft me overtuigd. Bovendien zei ook Lovre Kalinic (doelman AA Gent, red.) - mijn beste vriend, ik kan niet wachten om te scoren tegen hem - dat dit een mooie club is. Ik hoop me zo snel mogelijk aan te passen aan alles. De ploeg, de stad, de manier van spelen. Momenteel zit ik nog op hotel, ik ben op zoek naar een huis. (grijnst) Ik kan niet wachten om opnieuw normaal te leven. Maar ik heb tot nu toe van elk moment genoten. (lacht) Ach, ik wil vooral gelukkig zijn." © photo news.