Leko ziet progressie bij Club Brugge: "Ons voetbal zal binnenkort heel mooi en interessant zijn"

Tomas Taecke

14/09/17 - 15u29

© photo_news.

Daags voor de thuismatch tegen KV Mechelen blikt Ivan Leko vooruit op de derde thuisopdracht van het seizoen. De coach van Club recupereert Dennis en hoopt dat Clasie snel honderd procent is: "Zijn kwaliteiten zijn heel belangrijk voor ons."

Over de terugkeer van Dennis: "Hij heeft heel veel individuele kwaliteiten en klasse, dat heeft hij al laten zien. We zijn heel tevreden dat hij terug bij ons is. Poulain stond zes weken opzij. Voor hem is het nog te vroeg, maar ook hij kan woensdag (tegen Roeselare, red.) of volgend weekend in Charleroi hervatten."



Over de vorm van Clasie: "Zijn conditie is nog niet top, maar daar zijn we mee bezig. Het is iemand die we in de toekomst zullen nodig hebben. Zijn kwaliteiten zijn heel belangrijk voor ons. Hopelijk komt dat snel. Met hem erbij hebben we vier, vijf goeie spelers voor drie posities op het middenveld en dat is belangrijk voor een topclub. Jordy kan op alle posities spelen, maar dan moet hij eerst fit worden."



Over de foutjes van Horvath: "De positie van de keeper is misschien wel de moeilijkste van allemaal. Kijk, hij is 22 jaar, terwijl keepers op hun best zijn na hun dertigste. We werken hard aan zijn mentaliteit en persoonlijkheid. Alles komt met wedstrijden te spelen. Zijn foutjes zijn pijnlijk, ook voor hem, maar dat is geen probleem. We moeten accepteren dat dit kan gebeuren bij iemand die 22 jaar is."



Over KV Mechelen: "Vorig seizoen speelden ze nog bijna play-off 1, terwijl ze nu al een paar keer nipt naast de overwinning grepen. Ze hebben veel kwaliteiten en snelheid. Ganvoula, Matthys, Rits, Croizet, Schoofs: het zijn allemaal spelers die al lang in eerste klasse spelen, dus we moeten oppassen. Het geloof, de beleving en de progressie zijn er bij ons. Ik ben er zeker van dat we op middellange termijn heel mooi en interessant voetbal zullen laten zien."