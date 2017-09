Standard-aanwinst Cavanda: "Vanden Borre is mijn voorbeeld. Kan net zoals hem met Rode Duivels naar WK"

Kjell Doms

Luis Pedro Cavanda (26) is bij Standard aan een race tegen de klok begonnen. Zijn deadline: het WK in Rusland, dáár wil hij er staan.

De voorstelling van Luis Pedro Cavanda in het bijzaaltje van de Standard Académie duurde een dik halfuur. Na nog geen minuut had de nieuwe rechtsback van de Rouches het al tweemaal over de nationale ploeg gehad. "Wie België zegt, denkt aan de Rode Duivels. Standard was voor mij nu de meest logische stap in mijn carrière." Voilà, de reden voor de terugkeer van Cavanda naar Sclessin is meteen duidelijk, hij mikt op het WK. "Bij Galatasaray zat ik op een zijspoor, ik moest vertrekken. Ik kon naar andere clubs in Turkije, Zwitserland en zelfs België, maar hier kan ik mijn carrière echt opnieuw lanceren. Ik droom van het WK en bij Standard is de kans om mijn persoonlijke ambities te realiseren het grootst. Ik hoop dus dat we mekaar een dienst kunnen bewijzen."