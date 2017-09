Faycal Rherras is geschorst tegen Club Brugge

Bewerkt door: XC

KV Mechelen kan vrijdag op het veld van Club Brugge op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League geen beroep doen op Faycal Rherras. Malinwa verzet zich niet tegen de speeldag schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren vorderde tegen de rechtsback.

Camargo (Lierse) kijkt tegen speeldag effectieve schorsing aan

Daarnaast werd Andrei da Silva Camargo vervolgd op basis van de tv-beelden van Cercle Brugge-Lierse (2-0) op de vierde speeldag in de Proximus League (1B). De verdediger van Lierse wordt twee speeldagen geschorst, waarvan één met uitstel, en moet een boete van 200 euro betalen.



"Camargo springt in de 78e minuut nadat hij een overtreding had gemaakt op het been van Buyl met de studs gepresenteerd. Hij doet geen poging om Buyl te ontwijken", verklaarde de Reviewcommissie de vervolging. Bondsprocureur Chris Vandenbossche wil minstens één speeldag effectieve schorsing. "Dergelijke acties kunnen vermeden worden. Die voet had elders kunnen landen. Uit het dossier van Camargo blijkt bovendien dat hij geen engeltje is op het veld", zei hij.



Scheidsrechter Jordy Vermeire wees erop dat Buyl niet om een kaart vroeg. "Camargo trekt Buyl ook meteen recht. Ik en mijn vierde official hebben het contact niet waargenomen en voor ons was er dus ook niets aan de hand."



"Ik begrijp niet waarom ik voor deze commissie moet verschijnen", reageerde Camargo zelf. "Ik had geen intentie om Buyl te kwetsen, er is zelfs amper contact. Ik probeer fair te zijn en hem na de overtreding meteen recht te trekken. Buyl geeft ook geen enkele krimp. Als ik met mijn 70 kilogram vol op zijn knie ga staan, zoals de Reviewcommissie het uitdrukt, heeft hij veel meer pijn."



Teammanager Roel Rymen pleitte voor een straf met uitstel. "Het is een begrijpelijke, maar ongelukkige tussenkomst van de Reviewcommissie. Er was hier geen sprake van slechte wil. De reactie van Buyl spreekt wat dat betreft boekdelen", aldus Rymen.