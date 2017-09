Onmogelijke wordt mogelijk: ontslag Vanhaezebrouck niet langer ondenkbaar

STEPHAN KEYGNAERT

Hoe is het zó ver kunnen komen? In de beste huwelijken stormt het wel eens, maar als het de moeite loont, zetten verstandige mensen zich daar over. Zo ook bij AA Gent - dáchten wij. Gistermiddag, na het 1-1-gelijkspel tegen Genk, en vooral na alweer een zwakke tweede helft, waren de signalen plots onheilspellend: Vanhaezebrouck wankelt nu écht...

Daar staat hij dan, Ivan De Witte - voor de keuze die hij nooit heeft willen maken.



Na de nederlaag in Moeskroen, op 20 augustus, is op bestuursniveau al een eerste keer 'gepraat' over de positie van Hein Vanhaezebrouck, maar De Witte ging die nacht het gesprek aan met de vaste overtuiging om zijn trainer niet te laten vallen - een crisisoverleg waarvan het happy end bij het begin van de vergadering al op tafel lag.



Gisteren in de vooravond was De Witte mínder overtuigd, zo viel te horen... - hij niet alleen.



Hein Vanhaezebrouck wankelt. En hij weet het. Pers en clubmedewerkers zagen in het eerste uur na de wedstrijd tegen Racing Genk een aangeslagen trainer.



In de buik van de club klonk het als volgt, omstreeks 18u: "Finaal zal de voorzitter, en hij alleen, de beslissing nemen."



In de directe omgeving van De Witte reageerde men zo: "De voorzitter twijfelt, voor het eerst."



Het bestuur - dat zijn De Witte, Michel Louwagie, plus een topconsultant en een paar hoog aangeschreven advocaten die De Witte erg respecteert - kon zich best schikken in de eerste helft die de Buffalo's op de mat legden. Voornamelijk omdat het respect voor Racing Genk bijzonder groot is in Gent - "Dan was het voor de rust lang niet slecht."



De twééde helft daarentegen stuitte op veel onbegrip op de eretribune. Samen met iedereen in het stadion en voor televisie zagen de beleidsbepalers hoe AA Gent - tegen zijn natuur in - overstapte van drie verdedigers naar vier en ging inzakken. Navraag bij de spelers leerde ons dat zoiets op uitdrukkelijk verzoek kwam van Vanhaezebrouck. "We played like Anderlecht", verzuchtte een speler. "What do you want me to say?", grijnsde een ander.



Hoog in de tribune stelde men vast hoe de thuisploeg nauwelijks nog aan voetballen toekwam. Vanhaezebrouck had het achteraf over "controle", maar dié wedstrijdanalyse kreeg niet overal navolging...



In de catacomben werd gezien hoe algemeen directeur Michel Louwagie na de wedstrijd "boos" in het trainerskabinet van Vanhaezebrouck stapte. Intussen liep De Witte in gepeins verzonken richting bestuurskamer. In glorietijden is het er een machtige ruimte - niets dan grote vensters, met uitzicht op de R4 en de bootjes die dobberen op de Ringvaart. Maar gistermiddag hing precies een grijze sluier boven de hoofden...



Omstreeks halfzes ging Patrick Janssens, CEO van Racing Genk, naar huis. De Witte bleef achter met zijn muizenissen. 3 op 18. Et nunc? Tot gisteravond laat pleegde de voorzitter crisisoverleg met zijn topmedewerkers.