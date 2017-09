Charleroi alleen op kop na gelijkspel tegen strijdlustig Standard

Door: redactie

10/09/17 - 20u00

© photo news.

Standard kreeg applaus van op de banken. Ze wonnen niet, maar ze hebben getoond dat ze beter kunnen dan hun plaats in het klassement. Charleroi wordt alleen leider ook al verloren de Karolo's voor het eerst punten dit seizoen.

"Ik ben van niets bang." Sá Pinto zette vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie de puntjes nog eens op i. Maar natuurlijk stonden zowel hij als zijn ploeg onder druk. Druk van de media, ongetwijfeld ook van het Luikse bestuur en niet in het in minst van de eigen fans. Met 200 waren ze zaterdag aanwezig op de afsluitende training voor de derby tegen Charleroi - het was zo afgesproken met Sá Pinto. Goodwill van de Portugese coach. Noem het gerust een sfeertraining, in het leven geroepen om de ploeg te steunen. Dan was het voor de Karolo's een beter moment voor de 'choc Wallon'. Met vijftien op vijftien konden ze een perfect rapport voorleggen.



Hoewel er gevreesd werd voor incidenten tussen beide supportersgroepen, was de sfeer op Sclessin goed. Een paar plaagstoten over en weer, dat wel. Moet kunnen.



Standard begon voortvarend aan de wedstrijd. In minuut drie zette Cop een snelle tegenaanval op met Mpoku, Carlinhos trapte via Penneteau op de paal. De doelman van Charleroi moest even later alles uit de kast halen op een poging van Mpoku. Die lepelde de bal richting winkelhaak. Knappe redding van Penneteau die op het kwartier pal stond op een poging van Carlinhos. Sterke Braziliaan. Versnelde het spel wanneer het kon, knokte wanneer het moest.



En Charleroi? Zij speelden vanuit de reactie. Hopend op een bal die goed zou vallen. Er was een schot van Lukebakio vanop dertig meter, meer niet. Tot vlak voor de rust. Rezaei trapte, Ochoa hield zijn ploeg recht. De 0-1 was onverdiend geweest.



Eenzelfde scenario na de rust. Powerplay van Standard. Steviger in de duels, de betere ploeg op het veld. Vol goede wil. Het leidde in eerste instantie tot weinig doelgevaar. Je moet het de Karolo's nageven, bestaat er in België een ploeg die beter in blok verdedigt? 't Is moeilijk om een gaatje te vinden. De beste kans was voor Ndongala. Na een knappe individuele actie van Mpoku, mikte hij net naast. De handen in het haar, hij wist ook dat die bal er in moest.



En dan - een kwartier voor affluiten - kreeg Charleroi de 0-1 op een presenteerblaadje. Luyindama speelde te kort terug, Pollet miste echter oog in oog met Ochoa. De Mexicaan is een constante in de prestaties van Standard: amper op een foutje te betrappen. Betrouwbaar sluitstuk. 0-0, een resultaat waar Charleroi blij mee zal zijn. Vooral omdat Carlinhos in het slot over schoot vanop de strafschopstip. Eigenlijk verdienden de Rouches meer. Maar wat koop je daar mee?