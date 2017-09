"Tegenstanders zijn bang van onze fans en spelen verdedigender"

Stijn Joris

Antwerp blijft punten sprokkelen. Met 11 op 18 blijven de Reds ook na zes speeldagen knap in de top zes staan. Het enige minpuntje is dat de Bosuil nog geen overwinning mocht vieren. De Great Old graaide 9 van zijn 11 punten buitenshuis mee.

Tegen STVV had het gekund. Voor rust had Antwerp het betere van het spel, maar de echt grote kansen bleven uit. Schoten van buiten de zestien van Rodrigues en Jaadi, waren de enige wapenfeiten. In de beginfase van de tweede periode was het STVV dat aanspraak kon maken op een goal. Legear kopte een goede kans naast. Het was wachten tot Yohan Boli het vuur aan de lont stak. Zijn goal deed de wedstrijd helemaal ontploffen. De Bosuil ging kolken en Owusu lukte de gelijkmaker. Antwerp drong nog aan, maar het bleef bij 1-1.



Opnieuw geen thuiszege dus voor de Great Old. Het rapport op verplaatsing is perfect, de zo gevreesde Bosuil baarde nog geen driepunter. Dankzij de 9 op 9 buitenshuis ligt niemand in Deurne daar wakker van. Opmerkelijk is het wel, al had Antwerp met Anderlecht en Genk geen hapklare tegenstanders op bezoek en ook STVV bleek een taaie klant. Antwerp slaagde er nooit helemaal in haar wil op te leggen aan de Kanaries. Het spel maken loopt nog wat stroef. Coach Laszlo Bölöni hoopt dat zijn aanval straks beter gaat renderen. "Als je die punten buitenshuis echt wil opwaarderen, moet je thuis ook iets rapen. Laat ons niet vergeten wie onze tegenstanders waren. Onze organisatie staat er. Dat hebben we al bewezen. Een wedstrijd in handen nemen en aanvallend echt gaan wegen, dat is een volgende stap die we nog moeten zetten. Daar bouwen we langzaam aan. Om dit soort wedstrijden te winnen, moeten we aanvallend iets doortastender zijn." Lees ook VIDEO: Antwerp en STVV verdelen de buit na leuk slot

Owusu schenkt Antwerp puntje



Coach Bölöni (r) overlegt met assistent Wim De Decker © belga.

Geoffry Hairemans behoorde opnieuw tot de uitblinkers. Hij maakt zich helemaal geen zorgen. "Het is spijtig dat het thuis iets moeilijker loopt, maar daar hoeven we echt geen zaak van te maken. We tonen exact dezelfde mentaliteit als op verplaatsing. Het zit gewoon niet echt mee. Hopelijk kunnen we onze fans snel die zege schenken."



William Owusu hielp Antwerp aan een gelijkspel. In drie invalbeurten was hij al goed voor twee goals. "We hadden het er voor de match nog over. Uit spelen we goed en thuis wonnen we nog niet. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat de teams die naar Antwerpen komen voorzichtiger spelen. Iedereen weet hoe het er op de Bosuil aan toe kan gaan. Op verplaatsing zijn onze tegenstanders iets meer comfortabel en krijgen we meer ruimte. Ik hoop en bid dat we snel thuis kunnen winnen. Het had gekund, maar STVV draait goed en we mogen best blij zijn met dit punt." William Owusu © belga.