Boucaut legt bal op stip voor Moeskroen en niét voor Club

9/09/17

Wél strafschop voor Moeskroen na lichte duw Limbombe

Een licht contact tussen Anthony Limbombe en Fabrice Olinga was voorbij het kwartier voldoende voor scheidsrechter Boucaut om de bal op de stip te leggen. Net toen de spits van Moeskroen zich wou afzetten om richting doel te koppen, liep Limbombe hem zachtjes in de rug. Op zich geen foute beoordeling van Boucaut, al had hij kort daarvoor aan de overzijde in dat geval ook wel een strafschop aan Club Brugge moeten toekennen. Bolingi twijfelde niet en trapte Moeskroen op voorsprong vanop de stip.