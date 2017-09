Owusu schenkt Antwerp puntje

Stijn Joris

9/09/17 - 22u00

Pas in het slotkwartier barstte de wedstrijd echt los. Owusu maakte de openingstreffer van Boli ongedaan en zo werden de punten keurig verdeeld. De eerste thuiszege bleef uit voor de Great Old, maar beide ploegen handhaven zich wel keurig in de top 5.

Antwerp en STVV die op speeldag zes voor een plekje in de top drie strijden, geen enkele expert of analist die daar een vinger veil voor had bij de start van de competitie. De Kanaries konden na het puntenverlies van Club Brugge eerder op de avond zelfs mee aan de leiding komen. Een match met de nodige inzet dus op de Bosuil. De Great Old sloeg op de laatste dagen van de transferperiode nog toe, maar van de vijf laatste nieuwkomers haalde enkel Yatabaré de selectie én meteen ook de aftrap. Hij depanneerde op een voor hem ongewone positie als rechtsachter. Bij STVV dropte De Roeck Legear voor het eerst in de basis.



De partij kwam maar heel matig op gang. De studieronde was erg langgerekt en beide teams raakten er maar niet uit wie nu het initiatief moest nemen. Antwerp had aanvankelijk het meeste balbezit, maar echt vol voor de aanval opteren, daar waagde Bölöni zich niet aan. Sint-Truiden vertrok vanuit een gedisciplineerde organisatie en kwam zelden verder dan een overwaaiende voorzet van de voet van Botaka. Op het eerste schot tussen de palen was het 30 minuten wachten. Bolat kreeg de poging van Boli makkelijk onder controle. Rodrigues repliceerde. Zijn schot werd net naast de kooi van Pirard gedevieerd. De Portugese linksbuiten wist de match het meest te kruiden. Antwerp drong - vooral via hem - net iets meer aan in het laatste deel van die eerste helft. Zeven hoekschoppen wist de Great Old te versieren, maar de 0-0 bleef op het bord. Ook toen de tot dan onzichtbare Jaadi in de slotseconden Pirard nog een keer op de proef nam.