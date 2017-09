Bleek Club lijdt tegen Moeskroen eerste nederlaag

Wouter Devynck

9/09/17 - 19u50

© belga.

Geen vierde uitzege op rij, geen zesde winst op rij tout court. Een historie met al dan niet gefloten penalty's, maar ook een te slappe prestatie en een gebrek aan efficiëntie deed Club tegen Moeskroen de das om: 2-1. Vrijdag tegen KV Mechelen zal het een stuk beter moeten als blauw-zwart zijn ruime voorsprong op de andere toppers wil behouden.

Ivan Leko gisteren op de persconferentie : "We zullen in Moeskroen zien of we progressie hebben gemaakt." Mmm... Laat ons zeggen, dat het beter kon. Veel beter. Twee weken intensief trainen op die 3-5-2 brachten nog niet het verhoopte resultaat. Nochtans (of net omdat?) dezelfde elf van tegen Standard op het veld stonden. Daar viel het resultaat met die 4-0 enorm goed mee, maar kon het voetbal een stuk beter.



Een vroege voorsprong kon blauw-zwart vooruit geholpen hebben, maar scheidsrechter Boucaut liet na een fout op Cools in de zestienmeter te fluiten. Een strafschop had zeker gekund. Ongelukkig genoeg deed Boucaut dat aan de overkant wel. Een lichte armbeweging van Limbombe, die zelfs niet eens als een duwfout kon gecatalogeerd worden, was voldoende om de bal op de stip te leggen. Bolingi schoot de bal perfect in de hoek, zodat het goed gestrekte lichaam van Horvath er net niet bij kon.



Voorsprong voor de tegenstander, dát was Club dit seizoen in de competitie enkel nog maar tegen Eupen overkomen. Maar in het Jan Breydelstadion gingen de Bruggelingen er toen op en over. Dat leek ook gisteren heel even het geval. Uitgerekend Denswil - die op de laatste dag van de transferperiode op een haar na bij Brighton zat - bracht de stand in evenwicht. Een goed geplaatste kopbal na een al even goed gegeven assist van Vormer. 1-1 na 26 minuten. Maar de vreugde was van korte duur.