Garantie op spektakel: Essevee gaat op zoek naar tiende derbyzege in Regenboogstadion

Zulte Waregem maakt zich op voor de meest beladen thuismatch van het jaar: de derby tegen KV Kortrijk. Essevee kan die vandaag voor de tiende keer winnen in het Regenboogstadion. Vele confrontaties waren alvast een garantie op spektakel. Daarom: vijf keer een nostalgische terugblik.

30 september 2001: ZW - KVK 4-0

Er was een tijd dat het verslag van de West-Vlaamse derby diep achteraan de sportpagina's lag. "Fusieclub blijkt maatje te groot", luidde de titel in deze krant na de allereerste ontmoeting - toen nog in derde klasse. Clubicoon Frederik D'Hollander opent voor rust de score na een sterke actie in de zestien. Vervolgens zorgen Wim Roels, Dobias Koudijzer en Wouter De Groote voor de klinkende 4-0 eindstand. Lees ook LIVE (20u30): Wat kan Kortrijk op bezoek bij Zulte Waregem?



18 april 2009: ZW - KVK 5-1

Zeven seizoenen later zijn de tijden veranderd: Essevee krijgt voor het eerst Kortrijk over de vloer op het hoogste niveau. Wat volgt, is een doldwaze derby. William Barbosa brengt KVK met een penalty op voorsprong, maar tussen minuut 56 en 88 treft de thuisploeg maar liefst vijf keer raak. Invaller/Uitblinker Chris Makiese maakt een loepzuivere hattrick in elf (!) minuten.

12 september 2009: ZW - KVK 0-2

Kortrijk triomfeert in 2009 een eerste keer in het Regenboogstadion. Leon Benko en Christian Benteke - na een blunder - zorgen voor een rood-wit feest. Later dat seizoen herhalen de Kerels dat kunstje nogmaals, door in play-off 1 Essevee opnieuw te verrassen met 1-2. Een dieptepunt voor de fusieclub. © photo news.

18 augustus 2012 ZW - KVK 2-0

Jeugd boven bij Zulte Waregem. Zo toont de 17-jarige Junior Malanda zich tijdens zijn eerste basisplaats meteen aan het grote publiek. Ook Ivan Lendric en Jens Naessens (toen beiden 21) onderscheiden zich in hun invalbeurt. Naessens scoort de openingstreffer, in de slotminuten werkt Lendric koeltjes af oog-in-oog met Darren Keet.