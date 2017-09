POLL: Videoref zorgt opnieuw voor ophef, penaltyfout op Teo?

Door: redactie

9/09/17 - 11u34

© photo news.

video De videoref deed pas begin dit seizoen zijn intrede maar de discussies blijven aanhouden. Vrijdagavond was het opnieuw prijs. Tijdens Anderlecht-Lokeren werd een trekfout van Skulason op Teodorczyk in het strafschopgebied niet gefloten in de 74ste minuut bij een 1-2-voorsprong van de bezoekers.