Maric: "Om zot van te worden"

9/09/17 - 08u33

The dying seconds, zoals het zo mooi klinkt in het Engels. Keer op keer nekken ze Lokeren tegen Anderlecht. Gisteravond al voor de zesde keer op zeven confrontaties. "Om zot van te worden."

Vijf minuten na rust liet Steve De Ridder oog in oog met boezemvriend Frank Boeckx dé kans op de 1-3 liggen. De Gentenaar zou het zich nog beklagen. Onyekuru maakte er een kwartier voor tijd 2-2 van, in de laatste minuut versloeg Teodorczyk Verhulst een derde keer. Wéér in dat dekselse slot. Op die ene keer na (vorig seizoen bleef het 0-0 op Daknam) ontfutselde paars-wit Lokeren in de slotminuut telkens één of meerdere punten.



"Om zot van te worden", zuchtte Mijat Maric. De Zwitserse centrale verdediger van Lokeren was er elke keer bij. "Unbelievable, niet te geloven. Wéér hebben we het zitten. Na een prima partij begeven we alsnog. 't Is verschrikkelijk. Ik ben nog maar zelden zo ontgoocheld geweest. We hadden de match heel lang in handen en kregen de beste kansen. We hadden het altijd moeten afmaken. Pfff... En dan scoort die Teodorczyk nog, zeg. Hij raakte de hele match geen bal. Unbelievable."