Deschacht maakt indruk tijdens comeback (en scoort bijna eerste goal sinds mei 2015)

Kjell Vercammen

8/09/17 - 23u28

© belga.

video Olivier Deschacht liet zich zeker en vast opmerken in het competitieduel tegen Lokeren. Met een assist en een pre-assist lag hij zelf mee aan de basis van de 3-2-overwinning. De voormalige kapitein van paars-wit leek niet meer in de plannen van Weiler te passen, maar nu lijkt Deschacht weer helemaal terug van weggeweest.

Voor de laatste basisplaats van Deschacht moeten we al terug naar de play-offs, thuis tegen Oostende. Paars-wit was toen al landskampioen. Voor zijn laatste volledige competitiewedstrijd moeten we al iets verder terug. Die dateerde op 18 september 2016, een 0-2-overwinning op het veld van Genk. Deschacht kwam vandaag ook in een doelpuntrijke positie, maar scoren lukte hem niet meer sinds 24 mei 2015 tegen AA Gent.