Deschacht: "Fantastische tweede helft", Boeckx: "Weet niet of ik volgende wedstrijd speel"

Simon Wauters

8/09/17 - 23u12

Anderlecht boekte vanavond een felbevochten zege tegen Lokeren. Olivier Deschacht en Frank Boeckx speelden hun eerste minuten van het seizoen en blikten tevreden terug.

"De drie punten waren vandaag het belangrijkste", trapte Deschacht een open deur in. "De eerste helft was niet goed, maar in de tweede periode speelden we fantastisch. De overwinning is dan ook verdiend."



"We namen veel risico, voetbalden goed vooruit en met veel grinta. Voor mezelf is het niet eenvoudig om in vorm te blijven, maar ik blijf hard trainen en wachten op die ene kans. Vandaag heb ik meer dan alles gegeven."



Boeckx: "Tweede helft geeft hoop"

Eenzelfde verhaal klonk uit de mond van Boeckx: "Na een matige eerste helft, gingen we in de tweede helft offensiever spelen, wat voor overwicht en kansen zorgde. De manier waarop we uit de kleedkamer kwamen geeft hoop. Ik weet niet of ik de volgende wedstrijden tussen de palen sta. De trainer beslist. De beste zal spelen."