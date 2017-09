Stadion vanaf 10 september terug bij VTM

Door: redactie

8/09/17 - 13u15

Maarten Breckx. © photo news.

Stadion is terug bij VTM. Vanaf 10 september focust het volledig vernieuwde nieuwsmagazine elke zondag om 18u10 op het beste voetbal uit zowel binnen- als buitenland. Maarten Breckx brengt de laatste updates uit de wereld van het voetbal. Zo volgt hij in de aanloop naar het WK in Rusland de Rode Duivels bij hun clubs en staat hij stil bij de prestaties van Europese topclubs zoals FC Barcelona, Real Madrid, PSG of Juventus. Er is natuurlijk ook veel voetbalnieuws uit eigen land. Breckx wordt in de studio bijgestaan door huisanalisten Jan Boskamp, Aad de Mos en Gilles De Bilde.