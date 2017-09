Hoog spel van Weiler: Kums geweerd uit selectie, Beric en Sá ontbreken ook

PIETER-JAN CALCOEN

8/09/17

Zoek Sven Kums vanavond niet op het wedstrijdblad: de Anderlecht-speler zit niet in Weilers selectie voor Lokeren. Ook aanwinsten Beric en Sá en sterkhouder Kara ontbreken.

Een bedrag tussen de 6 en de 7 miljoen euro: dat betaalde Anderlecht afgelopen zomer om Sven Kums los te weken bij Watford. René Weiler zal het vandaag ontkennen, maar de Zwitser drong hard aan op de komst van de Gouden Schoen 2015 - hij stond bovenaan zijn verlanglijst. Vandaar dat Herman Van Holsbeeck met plezier de portefeuille opentrok.



Intussen lijkt de liefde bekoeld. Bij de landskampioen haalde Kums de voorbije weken nooit zijn niveau van bij AA Gent destijds - tot onvrede van de speler, die vindt dat hij niet op de juiste manier uitgespeeld wordt. Weiler oordeelt dan weer dat Kums zijn rol op het middenveld fout invult. De voorbije weken speelde de trainer meermaals met het idee om de Dilbekenaar op de bank te zetten, maar nu gaat hij nog een stap verder. Volgens onze informatie stapt Kums vanavond voor het duel tegen Lokeren namelijk niet op de spelersbus - hij zit simpelweg niet in de selectie.



Weiler, sowieso al onder vuur gezien de slechte start, speelt op die manier hoog spel. Anderlecht investeerde veel in de terugkeer van Kums en de speler is een chouchou bij de achterban. Eén nuance: het gaat normaal gezien niet om een definitieve breuk, maar wel om een duidelijk signaal richting de hele kern: niemand is zeker van zijn plek.



Ook geen nieuwkomers in de selectie

Dat geldt ook voor nieuwkomers Robert Beric en Josué Sá. Het duo kwam op vraag van de technische staf naar het Astridpark, maar in de eerste wedstrijd met inzet mogen zij in principe niet opdraven. Weiler oordeelt dat Beric en Sá zich nog moeten aanpassen aan het voetbal dat hij wil brengen en acht de twee zelfs niet klaar voor een plek op de bank. Bizar, want zowel Beric als Sá moest niet weg voor interlands en traint dus al enkele dagen mee - tijd genoeg om de overstap naar België te verteren, toch?



De afwezigheid van centrale verdediger Sá is extra opvallend gezien het feit dat Kara Mbodj eveneens ontbreekt bij paars-wit vanavond. De sterkhouder was gistermiddag nog niet terug na officiële duels met de nationale ploeg van Senegal - terwijl dat wel zo voorzien was - en is ook niet geselecteerd. Mogelijk heeft hij in Afrika een blessure opgelopen, al is dat niet zeker.



Maar wie speelt dan wel in het hart van de defensie tegen Lokeren vanavond? Uros Spajic is een certitude, al maakte ook hij pas gisteren zijn opwachting in Brussel na matchen met Servië. De meest logische optie naast Spajic lijkt Olivier Deschacht - Anderlecht hield de veteraan aan boord om te depanneren. Leander Dendoncker achteruit schuiven is ook een reële mogelijkheid.