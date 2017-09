Drie refs geslaagd voor herexamens, Frederik Geldhof gebuisd voor fysieke proeven

Door: Mathieu Goedefroy

7/09/17 - 21u21

Frederik Geldhof moet wachten op een nieuwe herkansing in januari of februari van volgend jaar. © belga.

Erik Lambrechts, Luc Wouters en Christof Dierick mogen met onmiddellijke ingang opnieuw aan de slag als scheidsrechter in onze hoogste voetbalklasse. Lambrechts slaagde met verve voor zijn theoretisch herexamen, terwijl zijn twee kompanen de fysieke proeven tot een goed einde brachten. Minder goed nieuws was er voor Frederik Geldhof. Hij mag dit jaar niet meer fluiten na een onvoldoende op de fysieke testen.

Het was geen hoopgevend begin van de week voor het Belgische arbitragekorps. Op dinsdag besloot Serge Gumienny af te fluiten na een scheidsrechterscarrière van dertig jaar - hij voelde zich niet langer fit genoeg om wedstrijden op topniveau te leiden. Een dag later kwam aan het licht dat semi-prof Sébastien Delferière de komende drie weken aan de kant staat met een blessure die hij opliep tijdens de interland Kazachstan - Montenegro. Dubbele pech voor scheidsrechtersbaas Johan Verbist, die stilaan begon te vrezen voor een klein personeelstekort.



Bij de voetbalbond moesten ze vanavond dus hopen dat een reeks fysieke en theoretische herexamens gunstig zou uitdraaien voor een aantal refs die voor de start van het nieuwe seizoen gebuisd waren en dus op non-actief stonden. Semi-prof Erik Lambrechts - die in juli nog ferm onder zijn voeten kreeg na een onvoldoende op de theoretische proef - redde zijn hachje door ditmaal wél meer dan de beoogde 70% te halen. Oef.



Voor de fysieke proeven moesten op de oefenvelden van Tubeke Luc Wouters, Christof Dierick en Frederik Geldhof aan de bak. Wouters en Dierick faalden niet, Geldhof had minder geluk. "Hij was bijzonder aangeslagen", aldus scheidsrechtersbaas Verbist. "Hij krijgt een herkansing begin volgend jaar, in januari of februari. Dat is nog even, maar daar was hij van op de hoogte. Frederik zat ruim onder de limiet. Hij heeft besloten om de testen met een lichte blessure aan te vangen. Hij is snel gestopt."



Toch wilde Verbist afsluiten met een positieve noot. "We hebben er na vanavond toch drie scheidsrechters opnieuw bij."