Serge Gumienny stopt: "Snelheid en motivatie waren weg"

NIELS VLEMINCKX

6/09/17 - 06u44

© Photo News.

Serge Gumienny (45), één van de bekendste Belgische refs van deze eeuw, stopt ermee. Het hoofd en de benen te zwaar om nog een seizoen door te duwen, zegt hij.

"De maximumleeftijd voor scheidsrechters is afgeschaft. Maar ik ben op een leeftijd gekomen dat ik bepaalde signalen krijg. Ik voelde dat het tijd was om te stoppen." De Limburger heeft er lang genoeg over nagedacht. De eerste fysieke proeven voor de scheidsrechters in juli liet hij al aan zich voorbij gaan - Gumienny gaf de voorkeur aan een vakantie met zijn vriend en collega Luc Wouters. "Misschien was dat al een teken aan de wand. Ik heb dertig jaar lang nooit die testen aan mij laten voorbij gaan. Nu was de motivatie niet meer zo sterk."



De afgelopen maand probeerde Gumienny wel nog om in vorm te geraken voor de herkansingen van morgen. Alleen: het lukte niet. "Die snelheid, hé", lacht Gumienny. "Ik mocht zoveel werken als ik wilde, ik slaagde er niet meer in om mijn startsnelheid op te krikken. Wat niet hielp, was dat de fysieke testen van de voetbalbond de afgelopen jaren nog zwaarder zijn geworden. Vroeger vonden die plaats op een atletiekpiste, nu op kunstgras. Dat scheelt een stuk. Niet alleen voor mij, maar ook voor veel andere refs, zoals de vorige testen hebben uitgewezen. Dus heb ik voor mezelf uitgemaakt dat het beter is om te stoppen."