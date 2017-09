STATS levert statistieken voor tv-uitzendingen en clubs Jupiler Pro League

Bewerkt door: PL

5/09/17 - 13u30 Bron: Belga

© photo news.

De Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB) hebben voor de levering van prestatiestatistieken in de Jupiler Pro League een overeenkomst van drie seizoenen afgesloten met STATS.

STATS zal de mediapartners van de Pro League en de zestien clubs uit de Jupiler Pro League voorzien van alle prestatiegegevens van de spelers, de wedstrijdstatistieken en de nabeschouwing.



"We zijn ontzettend blij dat, na het organiseren van de Multimediadag vorig jaar, een samenwerking is ondertekend tussen de KBVB, de Pro League, alle Belgische clubs en STATS", aldus Pierre François, CEO van de Pro League. "De samenwerking met STATS, sinds de eerste wedstrijd van het seizoen, heeft ertoe bijgedragen dat de clubs vooruitgang hebben geboekt bij het beheer van hun technische gegevens, de video-opname en het volgen van hun wedstrijden."



Door middel van het optische volgsysteem 'STATS SportVU' worden de posities van de spelers en de bal 25 keer per seconde geregistreerd. "STATS Sport VU geeft de coaches en de analisten de gelegenheid om geïnformeerde beslissingen te nemen met het meest geavanceerde voetbal tracking-systeem", klinkt het. Met het analyseprogramma Tier 6+, dat vorig jaar werd geïntroduceerd, kunnen clubs de gegevens live raadplegen. Tier 6+ bevat meer dan 2.700 verschillende registraties per wedstrijd, die live worden aangeboden door tijdsaanduiding, positie en de betrokken speler/team.



"Na de aanbeveling van onze bondscoach Roberto Martínez hebben de Jupiler Pro League-clubs besloten voor een volledige verstrekking van onze informatie binnen de 16 clubs en deze informatie beschikbaar te stellen aan de technische medewerkers van de Belgische Federatie", zegt François nog. "De KBVB ondersteunt deze overeenkomst volledig en is ervan overtuigd dat dit slechts de eerste stap is."