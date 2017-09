Dendoncker wil zich opnieuw focussen op Anderlecht: "Het is niet makkelijk geweest"

MDB

4/09/17 - 14u50 Bron: Stadion

video Na een zomermercato gevuld met heel wat transferbeslommeringen zit Leander Dendoncker nog steeds bij Anderlecht. De middenvelder hoopte een stap vooruit te zetten met een transfer naar het buitenland, maar zo ver kwam het niet.

Voor de wedstrijd tegen Gent zat Dendoncker zelfs niet in de selectie. Gisteren mocht de middenvelder met de Rode Duivels wel opdraven in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Hij kwam in de 89ste minuut Marouane Fellaini vervangen op het middenveld. "Het is niet makkelijk geweest", vertelt Dendoncker die met zijn hoofd de voorbije weken bij een transfer zat.



"Maar ik wil nu vooruit kijken. De voorbije maand is het niet makkelijk geweest, maar ik ga me nu terug focussen op Anderlecht en hopelijk gaan we terug punten beginnen te pakken."